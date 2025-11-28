HABER

Binlercesi aprona dizildi! Erdoğan duyurdu: 9200 aracı hizmete sunuyoruz

Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümet olarak güvenlik kuvvetlerimizin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz" diye konuştu. Emniyet teşkilatına seslenen Erdoğan "Sokak çetelerine, evlatlarımızı bize karşı kullanan örgütlere, zehir tüccarlarına nefes aldırmayacaksınız" mesajı verdi.

Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

BİNLERCE ARAÇ APRONA DİZİLDİ

Güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek araç Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.

Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi. Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"HÜKÜMET OLARAK GÜVENLİK KUVVETLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"

  • Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz özverili şekilde çalışıyor. Güvenlik güçlerimiz 86 milyona 7/24 hizmet ediyor. Hükümet olarak güvenlik kuvvetlerimizin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz. Bugün 9 bin 200 yeni aracı hizmete sunuyoruz.

"GEÇMİŞTE OLUŞMUŞ GÜVENSİZLİK ZEMİNİNİ EL ELE VEREREK ORTADAN KALDIRDIK"

  • Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine yol açtı. Eskiden devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü, yıprandı. Kendisini kanunların üstünde görenler nedeniyle yanlışlardan dolayı ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının bedelini millet ve devlet olarak birlikte ödedik. Son 23 yılda attığımız adımlarla hatalara son verdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık.

  • Güvenlik kuvvetlerimizin gücü kendilerine verilen yetki ve taşıdıkları silahtan ziyade milletin vicdanındaki yerinden geliyor. Vatandaşımızın gönlündeki yerimizi nasıl pekleştireceğiz? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır: "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır."

"SOKAK ÇETELERİNE, TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAKSINIZ"

  • Bzim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak evladımız yoktur. Türkiye düşmanlarına, hiçbir illegal yapıya kaptıracak vatandaşımız yoktur. Kendisini devletin üstünde gören sokak çetelerine, evlatlarımızı bize karşı kullanan örgütlere, zehir tüccarlarına nefes aldırmayacaksınız. Bu devletin başı olarak yanınızdayım, olmaya da devam edeceğim.

Recep Tayyip Erdoğan
