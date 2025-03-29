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Binlercesi piyasaya sürülmek için hazırlandı! Kanser hastalarına tuzak

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2025 00:19
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İstanbul'da yapılan saha çalışmaları neticesinde kalp hastalıkları, karaciğer kanseri ve tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerinin İstanbul’da piyasaya sürülmek için hazırlandığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda binlerce kutu sahte ilaç ele geçirildi.

Binlercesi piyasaya sürülmek için hazırlandı! Kanser hastalarına tuzak

İstanbul’da saha çalışmaları neticesinde teknik ve fiziki takip başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Fatih’te bulunan depo için operasyon düğmesine bastı.

KUTULARDAN VE DOLAPTAN ÇIKTI

Ekol TV’den Enes Arol’un haberine göre; Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleşirdi. Operasyonda sahte ilaçların bir kısmı buz dolaplarından bir kısmı ise karton kutuların içinden çıktı.

235 MİLYONLUK İLAÇ VE CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 235 milyon lira olan çok sayıda tıbbi ilaca ve tıbbi cihaza el konuldu.

SAHTE İLAÇLAR PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Operasyonda toplam 6 bin 123 kutu sahte ilaç ele geçirildi. Bunların kalp hastalıkları, karaciğer kanseri ve tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların sahteleri olduğu belirlendi.

194 KAÇAK CİHAZ BULUNDU

Lazer epilasyon, zayıflama vedövme silme cihazları gibi farklı cihazların da aynı depo içerisinde bekletildiği operasyon ile ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen kapak tıbbi cihaz sayısı ise 194 oldu. Bu sayı ise Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Gözaltına alınan şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte ilaç
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