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Bir aile faciayı yaşadı: Aralarında bebek ve çocuk da var...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bir aile faciayı yaşadı: Aralarında bebek ve çocuk da var...
Çiğdem Sevinç

Edirne'nin Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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ARALARINDA BEBEK VE ÇOCUK VAR

Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün tedavisi sürüyor.

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VALİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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