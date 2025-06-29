Bir anda bastırınca göz gözü görmedi! Kaza resmen 'geliyorum' dedi: 8 araç birden...

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

(DHA)