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Bir anda bastırınca göz gözü görmedi! Kaza resmen 'geliyorum' dedi: 8 araç birden...

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi azalınca 8 araç birden zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bir anda bastırınca göz gözü görmedi! Kaza resmen 'geliyorum' dedi: 8 araç birden...
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

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Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Aksaray kum fırtınası
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