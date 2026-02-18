HABER

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi!

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Gece yarısı Arnavutköy'de eşiyle tartışan bir cani, 3 çocuğunun gözü önünde kadını katletti. Çocuklardan biri balkona çıkarak çığlıklar eşliğinde yardım istedi. Cani soğukkanlı bir şekilde evden çıkarak polise teslim oldu. Çiftin eve iki gün önce taşındığı belirlendi.

Arnavutköy'de, Kıyasettin Ş. henüz iki gün önce taşındıkları evde tartıştığı eşi Filiz Ş.'yi(32) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Kıyasettin Ş., kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin olaydan sonra sokakta uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi! 1

3 KÜÇÜK ÇOCUK DA EVDEYDİ

Olay, saat 01.00 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşları 12'den küçük olan 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada Kıyasettin Ş., eşini defalarca bıçakladı.

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi! 2

EVDEN ÇIKTI, POLİSE TESLİM OLDU

Çocuklarının gözleri önünde ağır yaralanan Filiz Ş. için komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından binadan çıkarak uzaklaştığı, kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi! 3

'ÇOCUK BALKONDAN YARDIM İSTEDİ'

Mahalle sakinleri, gece saatlerinde daireden önce tartışma ardından da bağrışma sesleri duyduklarını, daha sonra çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım çığlığı attığını söyledi. Mahalle sakini Necati Aydın, "Karısını öldürmüş, polise teslim olmuş. Buraya taşınalı iki gün olmuş. Sorununun ne olduğunu bilmiyorum. Üç çocuğu gördüm, polisler alıp götürdü" dedi.

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi! 4

Mahalle sakini Mehmet Aydın ise, "Balkona çıkmıştım, çocukların bir feryadını duydum. Ondan sonra koştum geldim. Geldiğimde aşağıdaydı, soğukkanlı bir şekilde buradan ayrıldı. Ben onun bu olayı yaptığını bilmiyordum yani. Eve girdiğimde kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Daha sonra ev sahibini arayarak, 'Ağabey ben böyle bir olay yaptım, polis merkezine teslim olmaya gidiyorum' demiş" ifadelerini kullandı.

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi! 5

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Filiz Ş.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Kıyasettin Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir anne 3 küçük çocuğunun gözü önünde katledildi! 6

UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan eşini öldüren Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından evden çıktığı ve sokakta uzaklaşmadan hemen önce soğukkanlı bir şekilde yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA

