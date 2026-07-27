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Bir araçta ele geçen silahla ilgili 4 kişiye adli kontrol

Samsun'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada bir araçta 4 ruhsatsız tabanca ve 128 tabanca fişeği ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir araçta ele geçen silahla ilgili 4 kişiye adli kontrol

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir araç durduruldu.

ARAÇTAKİ SİLAHLA İLGİLİ 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 128 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.D., A.B.K., M.K. ve B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silah
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