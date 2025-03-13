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  4. Bir avuç altın için katlettiler! Eşi eve gelince o halde buldu: 8 kez bıçaklayıp sonra yakmışlar...

Bir avuç altın için katlettiler! Eşi eve gelince o halde buldu: 8 kez bıçaklayıp sonra yakmışlar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 14:33
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Çorum'un Kargı ilçesinde evine girdikleri kadını önce öldürüp sonra yaktılar. Gaspçılar, kadının altınlarını alıp kaçtı.

Bir avuç altın için katlettiler! Eşi eve gelince o halde buldu: 8 kez bıçaklayıp sonra yakmışlar...

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

AA-20250313-37325036-37325035-CORUMDA_BIR_KADIN_EVINE_GIREN_GASPCILARCA_OLDURULDU

3 BİLEZİĞİNİ VE ALTINLARINI ALIP KAÇTILAR

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

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