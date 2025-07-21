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Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

Zonguldak'ta kan donduran olay! Bir ay önceye dayanan husumet düğün çıkışında yeniden alevlendi ve bir kişi iki kardeşi bıçaklayarak yaraladı. Babaanneleri de torunlarını korumak için araya girerken o da bıçak darbeleri aldı. Hastaneye kaldırılan iki torun ve babaanne hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirirken olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

Zonguldak’ta Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu (75), köyde katıldıkları düğünden dönerken, aralarında husumet bulunan akrabaları Erdeniz K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan babaanne ve 2 torunu hastanede hayatını kaybederken, zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 1

HUSUMET BİR AY ÖNCESİNE DAYANIYOR

Olay, gece geç saatlerde Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Köroğlu köyünde yaklaşık 1 ay önce yaşanan tartışmada iddiaya göre Halil Can ve kardeşi Emirkan Köroğlu, akrabaları olan E.K.’yı darbetti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 2

BABAANNE VE 2 TORUNUNA SALDIRI

Dün gece bir yakınlarının köyde açık alanda düzenlenen düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. karşılaşınca düğün dönüşü tartışma yaşandı. Erdeniz K., evinden aldığı bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O esnada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 3

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Saldırgan Erdeniz K. olay yerinden kaçarken, 2 kardeş ve babaanneleri kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ancak ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlık görevlileri tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 4

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberinin alan yakınları Atatürk Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirdi, büyük üzüntü yaşadı.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 5

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Babaanne ile 2 torunun öldürüldüğü saldırının şüphelisi Erdeniz K. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 6

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 7

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi 8
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak kardeş
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