Bir balkon faciası daha! Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

Bahçelievler'de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın (48) 5'inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir balkon faciası daha! Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. Gedik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

