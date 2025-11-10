HABER

Suriye'den sarsıcı haber: Ahmed Şara'ya suikast girişimi

Suriye'den sarsıcı bir haber geldi. Üst düzey yetkililerin aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya iki kez suikast girişimi düzenlendi. Suikastçıların DEAŞ'lı olduğu belirtildi.

Bir değil, iki kez! Suriye'den sarsıcı haber: Ahmed Şara'ya suikast girişimi

Suriyeli üst düzey güvenlik yetkilisi ve Orta Doğu yetkilisi, suikast girişimlerinin son birkaç ay içinde gerçekleştirildiğini ifade ederken, Şara’nın devrik lider Beşar Esad’ın ardından ülkedeki istikrarı sağlama girişimlerine yönelik direkt tehditler olduğunu vurguladı.

NİŞAN TÖRENİNİ HEDEF ALMIŞLAR

Saldırılardan birinin Şara’nın katılımı öncesinde duyurusu yapılan resmi nişan törenini hedef aldığını kaydeden kaynaklar, detay vermedi.

Bir değil, iki kez! Suriye den sarsıcı haber: Ahmed Şara ya suikast girişimi 1

DEAŞ OPERASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Suriye’de geçtiğimiz hafta sonu ülke çapında DEAŞ ile mücadele operasyonları gerçekleştirilmiş, 70’dan fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.

BEYAZ SARAY’DA İLK SURİYE LİDERİ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.’ye cumartesi gece saatlerine gelmişti. Ahmed eş-Şara, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye’nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ’ın Suriye’de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye’deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 58 yıl sonra hitap eden ilk Suriyeli lider olmuştu. Şara, Beyaz Saray’a resmi bir devlet başkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye suikast Ahmed Şara
