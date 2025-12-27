HABER

Mersin'de kahreden olay! Kardeşlerden biri henüz 1, diğeri 7 yaşındaydı

Kahreden haber Mersin'den geldi. Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Biri henüz 1, diğeri 7 yaşındaki iki çocuğunu kaybeden anne, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Mukaddem Mahallesi'nde, Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KARDEŞLERİN BİRİ 1, DİĞERİ 7 YAŞINDAYDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

ACILI ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.

BABA İŞE, ANNE EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

Mersin de kahreden olay! Kardeşlerden biri henüz 1, diğeri 7 yaşındaydı 4

