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Bir dönem kapanıyor: Windows'un meşhur mavi ekranı tarihe karışıyor!

Microsoft, 40 yıllık “mavi ekran” dönemini kapatıyor. Windows 11’in 24H2 sürümüyle birlikte sistem çökmelerinde artık siyah ekran görünecek. Yeni tasarım, üzgün surat emojisini kaldırırken, hata kodlarını daha net sunarak kurtarma sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Bir dönem kapanıyor: Windows'un meşhur mavi ekranı tarihe karışıyor!
Enes Çırtlık

Windows kullanıcılarına yaklaşık 40 yıldır sistem çökmelerinin acı haberini veren Microsoft’un meşhur “Windows mavi ekranı” artık kaldırılıyor.

CİDDİ BİR SİSTEM HATASI MEYDANA GELDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Windows'un meşhur mavi ekranı, ilk kez 1985’te çıkan Windows sürümünden bu yana varlığını sürdürüyor. Parlak mavi rengiyle tanınan bu ekran, Microsoft Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarlarda ciddi bir sistem hatası meydana geldiğinde beliriyor. Ekrandaki metinler değişiklik gösterebiliyor, ancak bazen iki nokta üst üste ve sol parantezden oluşan ":(" şeklindeki bir üzgün surat ifadesiyle birlikte görünüyor.

mavi ekran

WINDOWS MAVİ EKRANI TARİHE KARIŞIYOR! PEKİ YERİNE NE GELİYOR?

Microsoft, meşhur mavi ekranın yerine “siyah ekran” getiriyor. Ancak yeni siyah ekranda üzgün surat emojisi olmayacak. CNET'in haberine göre bu yeni siyah ekran, bu yazdan itibaren Windows 11’in 24H2 sürümünü kullanan tüm cihazlarda devreye girecek.

win

Bu yalnızca kozmetik bir değişiklik de değil. Yeni siyah ekran aynı zamanda durdurma kodunu ve hatalı sistem sürücüsünü de gösterecek. Bu sayede çökme sebebi daha hızlı belirlenebilecek. Microsoft'un hedefi ise bir PC çökmesinden sonra kurtarma süresini 2 saniyeye indirmek.

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Microsoft bilgisayar Windows işletim sistemi Windows 11 windows
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