Bir dönemin sonu! Apple, şifreli HFS+ desteğini kesiyor

Eski bir harici diskte duran verileriniz, tek bir macOS güncellemesiyle erişilmez hale gelebilir. Bu yüzden Apple, kullanıcıları şimdiden önlem almaya çağırıyor. Şirketin dün yayımladığı yeni destek belgesine göre macOS 28 ile birlikte Mac OS Extended dosya sistemi biçimi, yalnızca şifrelenmemiş birimler (diskler ve diğer depolama aygıtları) için desteklenecek. Bu, eski şifreli harici sabit diskler gibi şifrelenmiş HFS+ disklerin, kullanıcı güncellemeden önce harekete geçmezse Mac ile çalışmayı durduracağı anlamına geliyor.

İyi haber şu: Apple hem bir uyarı mekanizması sunuyor hem de geçiş için iki yol öneriyor; bunlardan biri mevcut verileri korumaya da imkân tanıyor.

DEĞİŞİKLİĞİN ARKA PLANI: APFS'E DOĞRU BİR ADIM DAHA

Apple, değişiklik için spesifik bir gerekçe açıklamadı. Ancak şifrelemeyi yerleşik olarak destekleyen APFS, 2017'de çıkan macOS High Sierra'dan bu yana Mac'in varsayılan dosya sistemi ve şifreli HFS+ desteğinin kaldırılması, eski biçimi tamamen emekliye ayırma yolunda atılmış bir adım gibi görünüyor.

Şifrelenmemiş Mac OS Extended birimleri ise bu değişiklikten etkilenmiyor. Apple, macOS 28 ve sonrasının bu birimleri desteklemeye devam edeceğini belirtiyor ve Mac OS Extended'ın HFS Plus ya da HFS+ olarak da bilindiğini not ediyor.

DİSKİNİZİN ETKİLENİP ETKİLENMEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Geçiş süreci, macOS 28 gelmeden önce kendini göstermeye başlayacak. Apple'a göre macOS 26'dan itibaren Mac, macOS 28 veya sonrasına taşınamayacak şifreli bir Mac OS Extended diski algılarsa kullanıcıyı bilgilendirebilecek ve etkilenen birimi adıyla tanımlayacak.

Manuel kontrol de mümkün: Disk İzlencesi'nde bir birim seçilip adının altındaki biçim ayrıntılarına bakılıyor. Hem "Mac OS Extended" hem de "Encrypted" (Şifreli) ibaresini gösteren bir birim — örneğin "CoreStorage Logical Volume • Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled, Encrypted)" — uyumsuz olacak.

İKİ ÇÖZÜM YOLU: YENİDEN BİÇİMLENDİRME VEYA ŞİFRE ÇÖZME

Etkilenen bir diski güncellemeden sonra da kullanmak isteyenler için Apple, önce içeriğin yedeklenmesini, ardından diskin ya yeniden biçimlendirilmesini ya da şifresinin çözülmesini öneriyor.

Yeniden biçimlendirme, birimi silip Disk İzlencesi üzerinden APFS veya APFS (Şifreli) biçiminde yeniden kurmak anlamına geliyor. Bu yöntem mevcut verileri kalıcı olarak siliyor. Ancak diskin gelecekteki macOS sürümlerinde çalışmaya devam etmesini garanti ediyor.

Şifre çözme ise diskteki mevcut verileri korumak isteyenlerin alternatifi. Bunun için disk bağlanıyor, şifreleme parolasıyla kilidi açılıyor, ardından Finder'da veya masaüstündeki simgesine Control tuşuyla tıklanıp "Şifreyi Çöz" (Decrypt) seçiliyor ve işlemi başlatmak için parola ikinci kez giriliyor. Apple, şifre çözmenin "özellikle büyük birimlerde zaman aldığını" belirtiyor. İlerleme Terminal üzerinden kontrol edilebiliyor.

ŞİFRE ÇÖZME SONRASI APFS'E GEÇİŞ DE MÜMKÜN

Şifre çözme tamamlandığında kullanıcılar, isterlerse birimi Disk İzlencesi'ndeki "APFS'e Dönüştür" (Convert to APFS) seçeneğiyle verileri silmeden APFS'e çevirebiliyor ve dilerlerse sonrasında yeniden şifreleyebiliyor. Ancak bu noktada önemli bir istisna var: Apple, bu şifre çözme yolunun şifreli Time Machine yedekleme diskleri için geçerli olmadığını not ediyor.