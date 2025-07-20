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Bir elinde baston diğer elinde silah! Yaşlı adam dehşet saçtı: Yaralılar var

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada 93 yaşındaki yaşlı adam silahla ortalığı birbirine kattı. Bir elinde bastonu diğer elinde silahıyla köy meydanını basan yaşlı adam köylülere kabusu yaşattı. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 93 yaşındaki Mehmet A.K., köy meydanında yeğeni olduğu iddia edilen Kemal Ç. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Bir elinde baston diğer elinde silah! Yaşlı adam dehşet saçtı: Yaralılar var 1

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A.K., elindeki tabancayla Kemal Ç.'ye ateş açtı. Seken kurşunlar, olay sırasında meydanda bulunan 8 yaşındaki Emirhan P. ile Şerhan S.'ye de isabet etti.

Bir elinde baston diğer elinde silah! Yaşlı adam dehşet saçtı: Yaralılar var 2

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kemal Ç., Emirhan P. ve Şerhan S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir elinde baston diğer elinde silah! Yaşlı adam dehşet saçtı: Yaralılar var 3

OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet A.K.'nin elinde baston ve silahla köy meydanına geldiği, ortalığa rastgele ateş açtıktan sonra uzaklaştığı görüldü.

Bir elinde baston diğer elinde silah! Yaşlı adam dehşet saçtı: Yaralılar var 4

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Isparta kavga silahlı silahlı kavga
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