HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda ayı paniği yaşandı. Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi. Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
O anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAYLA EVLERİNİ DAĞITAN AYI İSYAN ETTİRDİ

Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiKeçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklamaAK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

Anahtar Kelimeler:
Rize yayla ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.