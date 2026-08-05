EA el değiştirdi: 55 milyar dolarlık anlaşma tarihin en büyüğü oldu

Geçen eylülde duyurulan ve EA hissedarlarının birkaç ay sonra onay verdiği 55 milyar dolarlık satın alma işlemi tamamlandı. Electronic Arts, başlangıçta öngörülenden birkaç ay sonra yeni sahiplerine geçti.

EA geçen hafta, anlaşmanın önündeki gerekli bütün düzenleyici engellerin aşıldığını açıklamıştı. Bu gelişme şirket ile yeni sahiplerinin satın alma sürecini tamamlamasının önünü açtı.

TARİHİN EN BÜYÜK KALDIRAÇLI SATIN ALIMI OLDU

Engadget'a göre EA’nın devri, tarihin en büyük kaldıraçlı satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti. Alıcılar, 55 milyar dolarlık anlaşmayı güvence altına almak için 20 milyar dolar tutarında borç finansmanı kullandı.

Bu borcu zaman içinde EA geri ödeyecek.

ŞİRKETİN YÜZDE 93’ÜNDEN FAZLASI FONA GEÇTİ

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, satın alma işleminin tamamlanmasıyla EA’nın yüzde 93’ünden fazlasına sahip oldu.

Özel sermaye şirketleri Silver Lake ve Affinity Partners da Electronic Arts’ın yeni sahipleri arasında yer aldı.

SON ÇEYREKTE 387 MİLYON DOLAR KÂR AÇIKLADI

Electronic Arts’ın 30 Haziran’da sona eren son mali çeyrekteki kârı, işletme giderleri ve vergiler düşüldükten sonra 387 milyon dolar olarak kaydedildi.

ANDREW WILSON KOLTUĞUNU KORUDU

Mevcut CEO Andrew Wilson, satın alma sonrasında da EA’nın başında kalmaya devam ediyor. Şirketin merkezi de Redwood City, California’da bulunmayı sürdürüyor.

Wilson, anlaşmanın tamamlandığını çalışanlara duyurduğu mektubunda EA’nın “dünyanın en iyi oyunlarını, topluluklarını ve yaratıcı kültürünü inşa etme” taahhüdünü yineledi.