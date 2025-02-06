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Bir günde 3 hava kazası! Dünyanın her yerinde sürekli oluyor... Hava trafiğinde korkutan anlar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.02.2025 16:50
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Hepsi bir günde oldu! Önce İtalya sonra Amerika ardından da Filipinler'de art arda uçak ve helikopter kazaları meydana geldi. Kazalarda hayatını kaybedenler olurken tüm dünya son zamanlarda sık sık yaşanan uçak kazalarını konuşuyor.

Bir günde 3 hava kazası! Dünyanın her yerinde sürekli oluyor... Hava trafiğinde korkutan anlar

İtalya'nın kuzeyinde Parma yakınlarında Rovagnati ailesine ait Castelguelfo di Noceto arazisine düşen helikopter kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Kazada, Rovagnati şarküteri imparatorluğunun CEO'su 42 yaşındaki Lorenzo Rovagnati, 59 yaşındaki Flavio Massa ve 30 yaşındaki pilot Leonardo Italiani yaşamını yitirdi.

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KAZA ARAŞTIRILIYOR

Helikopterin AugustaWestland A109 modeli olduğu belirtilirken, kazanın teknik bir arıza mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı araştırılıyor. Yoğun sis ve karanlık, kazaya etki etmiş olabilir.

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BİR DİĞERİ DE ÇARPIŞTI

Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı'nda pistte ilerleyen Japan Airlines Boeing B787 Dreamliner'ın sağ kanat ucu, bugün erken saatlerde park halindeki bir Delta B737 uçağının dikey dengeleyicisine çarptı. Uçakta bulunan yolcular tahliye edildi.

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FİLİPİNLER'DE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı belirtildi.

İtalya'da helikopter kazası! 3 ölü: Dünyaca ünlü iş insanı da aralarındaydı İtalya'da helikopter kazası! 3 ölü: Dünyaca ünlü iş insanı da aralarındaydı

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İtalya Amerika Filipinler helikopter uçak kaza
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