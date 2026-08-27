Bir günde sonbahar geliyor! Tarih verildi: İstanbul kuvvetli yağışlara teslim olacak

Yaklaşık 10 gündür Türkiye genelinde etkili olan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkisini kaybediyor. Aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle bunalan vatandaşlar için serin hava geliyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yarından itibaren yurt genelinde yağışlı sistem etkisini göstermeye başlayacak. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava cumartesi günü yurdun büyük bölümüne yayılacak.

PAZAR GÜNÜ DOĞUYA KAYACAK

Yağışlı sistemin pazar günü doğu kesimlere doğru ilerlemesi ve yurdun batısında etkisini büyük ölçüde kaybetmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşların özellikle gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

GÜNÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.