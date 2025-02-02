HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir haftada iki uçak kazası, bilanço ağır: ABD'de hava ambulansı AVM yanına düştü! Görüntüler korkunç

Bir haftada iki uçak kazası, bilanço ağır: ABD'de hava ambulansı AVM yanına düştü! Görüntüler korkunç

02.02.2025 10:10
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
02.02.2025 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir hafta içinde iki uçak kazası yaşandı, kazalarda onlarca insan can verdi. Son kaza haberi dün Philadelphia'dan geldi. Hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi ancak bu sayının artabileceği belirtiliyor. Zira uçağın düştüğü bölgede birçok kişi de yaralandı. Görüntülerde ortalığın yangın yerine döndüğü görüldü. Başkent Washington'daki kazada ise 67 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD bir haftada iki uçak kazasıyla sarsıldı. Washington'da uçakla helikopterin çarpışması sonucu 67 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından bir facia da dün yaşandı. Mürettebatla birlikte tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve annesi olmak üzere hepsi Meksikalı toplam 6 kişinin olduğu ambulans uçağın düşmesi sonucu kurtulan olmadı.

AVM YAKININA DÜŞTÜ

NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

AA-20250201-36928733-36928724-ABDDE_HAVA_AMBULANSI_DUSTU

Şirketten yapılan açıklamada, uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve annesi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtilerek, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir." denildi.

Ekran görüntüsü 2025-02-02 100248

UÇAĞIN DÜŞTÜ NOKTA YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görüldü.

ABD’DEKI-AMBULANS-UCAK-KAZASINDA-HAYATIN_542897_160934

BBC'nin haberine göre, Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker'ın ofisinden yapılan açıklamada, uçağın havada "yalnızca bir dakika" kaldıktan sonra düştüğüne işaret edilerek, "Uçağın düştüğü yerde birçok kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Ekran görüntüsü 2025-02-02 100258

HEPSİ MEKSİKALIYDI, KURTULAN OLMADI

Açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelerine götürüldüğü aktarılarak, kazadan kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ekran görüntüsü 2025-02-02 100239

Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu dile getirildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın "çok üzücü" olduğunu belirterek, olaya müdahale edildiğini ifade etti.

Ekran görüntüsü 2025-02-02 100312

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANDA 1 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, düzenlediği basın toplantısında, hava ambulansı uçağının düştüğü alanda aracında bulunan 1 kişinin daha öldüğünü söyledi.

Parker, kazada en az 19 kişinin yaralandığını, bu sayının değişebileceğini bildirdi.

AA-20250201-36923462-36923458-ABDDE_HAVA_AMBULANSI_DUSTU

BAŞKENTTEKİ UÇAK KAZASINDA 67 CAN KAYBI OLMUŞTU

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası ambulans uçak abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pınar Gültekin diri diri yakılmış, cesedi varile konmuştu! Yargıtay, "Canavarca değil" dedi...

Pınar Gültekin diri diri yakılmış, cesedi varile konmuştu! Yargıtay, "Canavarca değil" dedi...

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Otomobillerini hatırlatıp "İyi kazanıyor musun?" diye açık açık sordu

Otomobillerini hatırlatıp "İyi kazanıyor musun?" diye açık açık sordu

Galatasaray'dan sağ beke dünya yıldızı! Gelirse sağ taraf ondan sorulacak...

Galatasaray'dan sağ beke dünya yıldızı! Gelirse sağ taraf ondan sorulacak...

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı!

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı!

İstanbul'da zincir market yangını! Çevre ilçelerden destek istendi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da zincir market yangını! Çevre ilçelerden destek istendi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.