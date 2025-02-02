Bir haftada iki uçak kazası, bilanço ağır: ABD'de hava ambulansı AVM yanına düştü! Görüntüler korkunç

ABD bir haftada iki uçak kazasıyla sarsıldı. Washington'da uçakla helikopterin çarpışması sonucu 67 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından bir facia da dün yaşandı. Mürettebatla birlikte tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve annesi olmak üzere hepsi Meksikalı toplam 6 kişinin olduğu ambulans uçağın düşmesi sonucu kurtulan olmadı.

AVM YAKININA DÜŞTÜ

NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

Şirketten yapılan açıklamada, uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve annesi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtilerek, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir." denildi.

UÇAĞIN DÜŞTÜ NOKTA YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görüldü.

BBC'nin haberine göre, Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker'ın ofisinden yapılan açıklamada, uçağın havada "yalnızca bir dakika" kaldıktan sonra düştüğüne işaret edilerek, "Uçağın düştüğü yerde birçok kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

HEPSİ MEKSİKALIYDI, KURTULAN OLMADI

Açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelerine götürüldüğü aktarılarak, kazadan kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu dile getirildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın "çok üzücü" olduğunu belirterek, olaya müdahale edildiğini ifade etti.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANDA 1 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, düzenlediği basın toplantısında, hava ambulansı uçağının düştüğü alanda aracında bulunan 1 kişinin daha öldüğünü söyledi.

Parker, kazada en az 19 kişinin yaralandığını, bu sayının değişebileceğini bildirdi.

BAŞKENTTEKİ UÇAK KAZASINDA 67 CAN KAYBI OLMUŞTU

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır