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  4. Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
23.02.2025 08:28
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Mardin'de gece saatlerinde yaşananlar kan dondurdu. İki aile arasında kız isteme nedeniyle önce tartışma ardından silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Çok sayıda ekip bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı. Soruşturma başlatılan olayla ilgili gözaltılar da var.

Bir il bu kavgayı konuşuyor! Kız isteme tartışması büyüdü, aileler birbirine girdi... 3 ölü 7 yaralı

Mardin'de iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kavgada yaralanan 10 kişiden Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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KAVGA ANI KAMERADA

3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise bazı şüpheliler gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga kız isteme silahlı
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