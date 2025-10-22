HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! 'Çanağın dibine geldik'

Türkiye geçtiğimiz yazla beraber yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Aşırı sıcaklar ve kuraklıkla berber başta Bursa ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde barajlardaki su seviyesi alarm verdi. Bazı iller planlı kesinti uygulamak zorunda kaldı. Son tehlikeli veriler ise Konya'dan geldi. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, barajlardaki su seviyesine 'Çanağın dibine geldik' ifadeleriyle dikkat çekti.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! 'Çanağın dibine geldik'

Konya'da, içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, barajlardaki su seviyesini 'Çanağın dibine geldik' diye tanımlayarak, “Altınapa Barajı, şu an yaklaşık 1,5 milyon metreküp. Altınapa Barajı'nın kapasitesinin 30 milyon metreküp olduğu göz önüne alınırsa, yüzde 5 doluluğa tekabül ediyor. Diğer içme suyu barajımız olan Bağbaşı Barajı'nda kapasite 200 milyon metreküpken, şu anda yaklaşık 27 milyon metreküp su bulunmakta. Bu da yaklaşık olarak yüzde 13 doluluğu işaret etmektedir ki aslında bu mevsimde, bu rakamlar hiç istemeyeceğimiz seviyede diyebiliriz” dedi.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 1

HER YIL DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre Konya’nın son 60 yılda yağış alma oran yüzde 20 düştü. Kurak geçen önceki kış ve yaz aylarının ardından Konya Ovası'nda, barajların su seviyesi iyice geriledi. 30 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nda 20 Ekim'de su miktarı 1,5 milyon metreküple yüzde 5 seviyelerinde ölçüldü. Ayrıca 200 milyon metreküp kapasiteli Bağbaşı Barajı ise 27 milyon metreküple yüzde 13 seviyelerine düştü.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 2

"ETKİSİ DERİNDEN HİSSEDİLİYOR"

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, barajlarda su seviyesini değerlendirerek, “Görünen vahim tablo ne yazık ki artık gerçekleşmeye başladı. Özellikle 2025 yılının başlarındaki kış aylarının kurak geçmesi, yağmur ve kar yağışını göremememiz bu etkenin ciddi anlamda derin hissetmemize sebep oldu. Barajlar, yüzey sularının toplandığı alanlardır. Baktığımız zaman yağışsız ve kurak geçen bir kışın ardından barajlarımız istediği suyu alamadı. Dağlarda, kar birikmedi. Yüksek alanlarda hiçbir şekilde verimli olarak kar birikmedi. Bunun etkisini de biz şu anda daha derinden hissediyoruz” dedi.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 3

"RAKAMLAR İSTEMEYECEĞİMİZ SEVİYELERDE"

Arslan, “Altınapa Barajı şu an yaklaşık 1,5 milyon metreküp. Altınapa Barajı'nın kapasitesi 30 milyon metreküp olduğu göz önüne alınırsa yüzde 5 doluluğa tekabül ediyor. Yine bir diğer içme suyu barajımız olan Bağbaşı Barajı'nda kapasite 200 milyon metreküpken şu anda yaklaşık 27 milyon metreküp su bulunmakta. Bu da yaklaşık olarak yüzde 13 doluluğu bize işaret etmektedir ki aslında bu mevsimde, bu dönemde, bu rakamlar hiç istemeyeceğimiz seviyedeler diyebiliriz. Şu anda ekim ayının ortasını geçtik. Sonlarına doğru geliyoruz ama mevsim şartlarını görüyorsunuz. Hala istenilen yağışları alamıyoruz. Baktığımız zaman bu şekilde kuraklık ne yazık ki, bizi daha derinden hissetmeye ve daha ciddi su krizlerine sebep olacaktır” diye konuştu.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 4

"DAHA FAZLA YER ALTINA YÜKLENDİK"

Konya’nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:

“Yüzey suları yani yağışlardan elde edilen, yüzeyde barajlarda ve göllerde toplanan sular, Konya kapalı havzasında yaklaşık 2 milyar metreküp tarımsal sulama faaliyetlerinde değerlendiriliyor. Ama bu yıl biz yüzey sularında böyle bir su kapasitesine ulaşamadığımız için ne yazık ki, tarımsal faaliyetlere bu desteği sağlayamadık. Bunun sonucunda bir zincir var, bir yapılması gereken tarımsal faaliyetler var. Onlar da yüzey sularından elde edemedikleri, yağışlardan alamadıkları suları ne yazık ki yer altından tahsis etmeye çalıştılar.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 5

Daha fazla yer altına yüklendik. Zaten yer altında can çekişen ve çok hızlı bir seviye düşümü gördüğümüz durumda olan yer altı sularımız, bu yıl çok daha fazla hunharca kullanılan suyla birlikte daha büyük bir tehdit alma, daha büyük bir tükenme noktasına geldi. Bu yıl için yer altından destekledik, bu yılı kapattık. Ama bundan sonraki yıllarda, yer altından daha ne kadar su çekebiliriz? Bu çok uzun vadeli sürdürülebilir gözükmüyor. Onun için bizim bu kuraklığı, bu iklim değişikliğini görerek, özellikle 2 milyar metreküp yüzeyi sulamada kullandığımız suyun mutlaka bir şekilde tahsis etmemiz gerekiyor. Bunu havza dışından mı tahsis ederiz, yoksa farklı bölgelerden, deniz arıtma sularından mı tahsis ederiz ama bir şekilde Konya kapalı havzasına 2 milyar metreküp suyu tahsisi gerekmektedir.”

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 6

"ÇANAĞIN DİBİNE GELDİK"

Arslan, “Artık ne yazık ki çanağın dibine geldik. Su noktasında Konya gerçekten fakir şehir ve bu gitgide daha çok derinleşiyor. Bizim evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayilerimizde, hatta tarımsal faaliyetlerimizde bir damla suyun bile kıymetini bilerek buna göre tüketmemiz gerekiyor. Aşırılıktan, israftan kaçınmamız gerekiyor. Herkes dikkate alsın. Konya bizim, şehir bizim. Bizler yaşayacağız. İleride su sorunu yaşamamak için tasarrufa muhakkak dikkat edelim” dedi.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 7

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR İÇİN KÖTÜ TABLO

Arslan, ayrıca, ''Yağmur ve kar yağışı açısından son 60 yıllık meteoroloji kayıtlı düzenli verilerine baktığımızda, yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında yağış miktarında ciddi azalmalar görüyoruz. Bu da bize kuraklığın her geçen yıl derinleştiğini, yağışın daha da azalacağını ve yüzey sularının çok daha azalacağını göstermektedir” diye konuştu.

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 8

Bir il için daha çanlar çalmaya başladı! Çanağın dibine geldik 9Kaynak: DHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir hamle daha geldi: Lütfü Savaş, CHP il kongreleri seçimlerinin iptalini istediBir hamle daha geldi: Lütfü Savaş, CHP il kongreleri seçimlerinin iptalini istedi
Çin'de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 17,7 olduÇin'de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 17,7 oldu

Anahtar Kelimeler:
yağmur Konya su baraj baraj doluluk oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.