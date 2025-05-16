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Bir ilçede hastalık alarmı: Kurban pazarı kapatıldı, 25 mahalle ve 15 köy karantinaya alındı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki hayvan pazarına getirilen bir büyükbaş kurbanlıkta şap hastalığına rastlanması üzerine kurban pazarı ve ilçeye bağlı 25 mahalle ve 15 köydeki tüm hayvanlar karantinaya alındı.

Bir ilçede hastalık alarmı: Kurban pazarı kapatıldı, 25 mahalle ve 15 köy karantinaya alındı!

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kurban pazarında bulunan bir büyükbaş kurbanlıkta, 13 Mayıs'ta şap hastalığı belirtileri görüldü.

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Yapılan ihbar üzerine kurban pazarına giden veteriner hekimlerin yaptığı incelemede, Çorum'dan Tosya'ya getirilen büyükbaşta şap hastalığı bulunduğu tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla kurban pazarı ile ilçeye bağlı 25 mahalle ve 15 köydeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede şap aşılamalarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem üreticileri hem de halk sağlığını korumak amacıyla hızlı ve etkin müdahalelerin sürdüğü vurgulandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Tosya Şap hastalığı
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