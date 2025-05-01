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Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Kurban Bayramı'na yaklaşırken korkutan bir haber Balıkesir'den geldi. Gönen'de bir mahallede şap hastalığı tespit edildi. Ardından 15 mahalle karantinaya alındı. Bölgeye hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve tüm hayvan hareketleri durduruldu. Yetkililer vatandaşları uyardı kuralları ihlal edenlere para cezası kesileceğini duyurdu.

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu
Ufuk Dağ

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

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KARANTİNAYA ALINAN MAHALLELER

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır başta olmak üzere çevredeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREYE SOKULDU

Karantina kapsamında bu mahallelerde hayvan giriş-çıkışları yasaklanırken, bölgedeki tüm hayvan hareketleri durduruldu. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altına alınması için vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isterken, karantina kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Balıkesir Şap hastalığı
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