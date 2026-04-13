Bir ilin konuştuğu gizem! Sırra kadem bastı, 5 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, Mucur ilçesinden taksiye binerek Kesikköprü mevkiinde inen ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinden henüz sonuç alınamadı. Taksicinin ifadesi doğrultusunda belirlenen bölgede yoğunlaştırılan çalışmalarda, 61 personel görev yapıyor. Ekiplerin çalışmalarına 2 arama köpeği ve 3 dron da destek veriyor. AFAD, jandarma ekipleri ve su altı arama kurtarma timlerinin katıldığı çalışmalarda yaklaşık 20 kilometrelik alanda tarama gerçekleştiriliyor. Ramazan Karaaslan’ın psikolojik tedavi gördüğü ve Mucur ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Bölgede arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.



