Bir ilk: Dünyanın en popüler oyunlarından biri, üniversitede ders oluyor!

Video oyunları yalnızca eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel birer belge haline de geliyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan GTA (Grand Theft Auto) ile Tennessee Üniversitesi’nde yaşanacak.

DÜNYANIN İLK GTA DERSİ

20 Ocak 2026’da, Tennessee Üniversitesi öğrencileri dünyanın ilk Grand Theft Auto tarih dersine katılacak. IGN'de yer alan habere göre, söz konusu ders, “Grand Theft America: GTA Video Oyunları Aracılığıyla 1980’den Bu Yana ABD Tarihi” adını taşıyor. Ders, tarih profesörü Tore Olsson tarafından hazırlandı. Dersi verecek kişi ise yine Tore Olsson olacak.

GTA 6 ERTELEMESİ PLANLARINI BOZMUŞ

Aslında Profesör Olsson, dersini GTA 6’yı da müfredata dahil ederek başlatmayı planlamış. Ancak GTA 6'nın Rockstar Games tarafından Mayıs 2026’ya ertelenmesi onun da planlarını bozmuş ve yine de dersine devam etme kararı almış.