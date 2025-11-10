Bir ilk gerçekleşti! Trump ile Şara bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İLK GÖRÜŞME

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

ASKIYA ALINDI

Öte yandan ABD, Suriye’ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır