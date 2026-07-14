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Bir ısırıkla başı döndü, iştahtan kesildi... 15 gün sonra hayatını kaybetti

Burdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. Duran'ın cenazesi, koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.

Bir ısırıkla başı döndü, iştahtan kesildi... 15 gün sonra hayatını kaybetti

Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan Fatma Duran'ın (55) vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu. Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Bir ısırıkla başı döndü, iştahtan kesildi... 15 gün sonra hayatını kaybetti 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi.

KORUYUCU KIYAFET GİYDİLER

Kayış köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Duran'ın cenazesi, koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.

Cenazeye katılan Hüseyin Işık, Duran ailesiyle uzun yıllardır aile dostluklarının olduğunu söyledi.

Bir ısırıkla başı döndü, iştahtan kesildi... 15 gün sonra hayatını kaybetti 2

"'BENİM BAŞIM DÖNÜYOR, YEMEK CANIM İSTEMİYOR'" DEMİŞ

Fatma Duran'ın ormana işçi olarak gittiğini anlatan Işık, "Fatma ablaya ormana gittikleri yerde kene yapışmış. Bu keneyi de koparmışlar. 3-4 gün sonra eşine 'benim başım dönüyor, yemek canım istemiyor' demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 3 gün kaldı. Antalya'ya sevk edildi. Kanı zehirlediğinde bu kenenin bir üreme durumu oluyormuş. O da 10-15 gün sonra kırım zehrini aktarmış. Bu sebepten dolayı Fatma ablamızı kaybettik" dedi.

Bir ısırıkla başı döndü, iştahtan kesildi... 15 gün sonra hayatını kaybetti 3

Fatma Duran'ın komşusu ve köy muhtarı Bülent Öğüt de Duran'a üç kenenin tutunduğunu, daha sonra hastaneye gittiklerini anlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene kırım kongo kanamalı ateşi Burdur
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