Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara karar! Erdar Celal Aksoy tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılanmasına bugün de devam ediliyor.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci gününde Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçların niteliği ve tutukluluk gerekçelerinin devam ettiğini belirterek yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Hakan Bahçetepe ile Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner’in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar yönünden ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararı için duruşmaya ara verdi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, Aksoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır