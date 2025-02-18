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Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 08:35
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Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez kahreden olayın adresi Nevşehir oldu. 21 yaşındaki Beyza Akdoğan eski nişanlısı Mustafa Baltaş tarafından öldürüldü. Cani ardından intihar etti. Talihsiz kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bir kadın cinayeti daha! Daha 21 yaşındaydı... Cani önce öldürdü, sonra intihar etti

Nevşehir’de bir şahıs, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

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CANİ ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan’a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Beyza Akdoğan’ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

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Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar kadın cinayeti Nevşehir
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