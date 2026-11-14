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Kırıkkale’de tır kontrolden çıktı! Kaza yaptı

Kırıkkale’de bir kişinin yaralandığı tır kazasının ardından meydana gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kırıkkale’de tır kontrolden çıktı! Kaza yaptı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı. Yolda oluşan araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi. Dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de tır kontrolden çıktı! Kaza yaptı 1

Kırıkkale’de tır kontrolden çıktı! Kaza yaptı 2

Kırıkkale’de tır kontrolden çıktı! Kaza yaptı 3

Kırıkkale’de tır kontrolden çıktı! Kaza yaptı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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