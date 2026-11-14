Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Pereira, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İSTANBUL'DA ERDOĞAN-PEREIRA GÖRÜŞMESİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Devlet Başkanı ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

Erdoğan, gündemlerindeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde olduğunu, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini pekiştireceğini, madencilik başta olmak üzere potansiyel alanlarda da adımlar atmayı sürdürebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır