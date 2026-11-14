HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Pereira, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İSTANBUL'DA ERDOĞAN-PEREIRA GÖRÜŞMESİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile görüştü 1

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolivya Devlet Başkanı ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

Erdoğan, gündemlerindeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde olduğunu, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini pekiştireceğini, madencilik başta olmak üzere potansiyel alanlarda da adımlar atmayı sürdürebileceklerini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandıAmasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Manisa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıManisa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Bolivya Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Kripto milyarderi çift vahşice katledildi! Korkunç detaylar: Şifrelerini almak için işkence yapmışlar

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.