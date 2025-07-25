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Bir kadın cinayeti daha... Malatya'da eski eş dehşeti: O anlar kamerada!

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadın, sokak ortasında eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan kan dondurucu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar!

Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü sabah sabah saatlerinde Hekimhan ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya (36) ile eski eşi G.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Bir kadın cinayeti daha... Malatya da eski eş dehşeti: O anlar kamerada! 1

BİR KADIN DAHA ESKİ EŞ KURBANI OLDU...

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir kadın cinayeti daha... Malatya da eski eş dehşeti: O anlar kamerada! 2

KAN DONDURAN ANLAR

Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.

Bir kadın cinayeti daha... Malatya da eski eş dehşeti: O anlar kamerada! 3

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Malatya
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