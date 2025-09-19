HABER

Bir kadın cinayeti daha... Urla'daki kan donduran anlar kamerada: Kurşun yağdırdı!

Kadın cinayetlerine maalesef bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Urla ilçesinde bir kadın eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının yaşadığı korkunç olay saniye saniye kameralara yansırken, olayda 2 kişi daha yaralandı.

Türkiye'nin en büyük kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında gerçekleşen elim olayda 33 yaşındaki Selin Angun, olay yerine gelen eski sevgilisi tarafından katledildi.

Bir kadın cinayeti daha... Urla daki kan donduran anlar kamerada: Kurşun yağdırdı! 1

KAN DONDURAN CİNAYET ANI

Elim olay 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra yanında bulunan Ü.A. (23) ve D.T.'ye (27) isabet etti.

Bir kadın cinayeti daha... Urla daki kan donduran anlar kamerada: Kurşun yağdırdı! 2

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamadı.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Ümit Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Bir kadın cinayeti daha... Urla daki kan donduran anlar kamerada: Kurşun yağdırdı! 3

OLAY SONRASI KOŞARAK UZAKLAŞTI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüyor. Kapıya yaklaştığı sırada eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ediyor. Sonra dönüp eski sevgilisi Selin Angun'a mermi yağdırıyor. Olayın ardından koşarak uzaklaşıyor.

Bir kadın cinayeti daha... Urla daki kan donduran anlar kamerada: Kurşun yağdırdı! 4

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Urla
