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Bir kahreden kadın cinayeti daha! Kadın elini telefonuna götürünce tek kurşunla öldürdü: KADES'e basacağını sandım

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri gün gün artarak devam ediyor. Acı haberin adresi bu kez Çanakkale oldu. Bir cani boşanma aşamasındaki eşinin önünü kesti konuşmak istedi. Kadın elini telefonuna götürünce de tek kurşunla öldürdü. Cani koca ifadesinde, "KADES'e basacağını sandım" diyerek kendini savundu.

Bir kahreden kadın cinayeti daha! Kadın elini telefonuna götürünce tek kurşunla öldürdü: KADES'e basacağını sandım

Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın (25) motosikletinin önünü kesip, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Uğur Zan'ın (34) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Zan'ın ifadesinde, "Zeynep cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES’e (Kadın Destek Uygulaması) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi.

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ARACIYLA MOTOSİKLETİN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti.

CANİ, TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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TUTUKLANDI

Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uğur Zan’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Zan ifadesinde şunları söyledi:

"Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim.

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"KADES'E BASACAĞINI SANDIM"

Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."

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'POLİSLERE ISLIK ÇALIP, TESLİM OLDUM'

Olayın şoku ile titremeye başladığını belirten Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuştu. (DHA)

BOSANMA-ASAMASINDAKI-ESINI-OLDUREN-SUPHE_734515_216941Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Çanakkale KADES uygulaması kades
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