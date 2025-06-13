Bir kaynak, Apple'ın yapay zeka desteğiyle daha da 'akıllanacak' yeni Siri'yi ne zaman sunacağını paylaştı

Apple yöneticileri, verdikleri röportajlarla birlikte yeni Siri’nin 2026’da geleceğini doğrulamışlardı. Şimdi ise Bloomberg’den Mark Gurman, yeni Siri'de yaşanan gecikmeye dair iddiaya göre daha fazla ayrıntı ve Apple’ın iç takvimine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.
Gurman'a göre Apple, Siri'nin uzun süredir beklenen bu yükseltmesini 2026 baharında yayınlamayı planlıyor. Gurman, konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere dayanarak Apple'ın Siri ekibinin yenilenen sesli asistanı iOS 26.4 yazılım güncellemesi kapsamında kullanıma sunmayı hedeflediğini söyledi. Bu sürüm, genellikle mart ayında yayımlanıyor.
Yenilenen Siri, kullanıcı verileri ve ekran üzerindeki içeriklerle daha derin entegrasyon kurarak, daha bağlamsal ve çok adımlı görevleri yerine getirebilecek.
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