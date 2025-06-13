HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bir kaynak, Apple'ın yapay zeka desteğiyle daha da 'akıllanacak' yeni Siri'yi ne zaman sunacağını paylaştı

Apple, uzun süredir beklenen ve yapay zeka desteği ile daha da akıllanacak geliştirilmiş Siri yükseltmesini ertelemişti. Son olarak geliştirilmiş Siri'nin önümüzdeki yıl kullanıma sunulacağı doğrulanmıştı. Şimdi ise bir kaynak, yeni Siri hakkındaki gecikmeye dair bazı bilgiler paylaştı.

Bir kaynak, Apple'ın yapay zeka desteğiyle daha da 'akıllanacak' yeni Siri'yi ne zaman sunacağını paylaştı
Enes Çırtlık

Apple yöneticileri, verdikleri röportajlarla birlikte yeni Siri’nin 2026’da geleceğini doğrulamışlardı. Şimdi ise Bloomberg’den Mark Gurman, yeni Siri'de yaşanan gecikmeye dair iddiaya göre daha fazla ayrıntı ve Apple’ın iç takvimine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

YENİ SİRİ İÇİN PLAN iOS 26.4

Gurman'a göre Apple, Siri'nin uzun süredir beklenen bu yükseltmesini 2026 baharında yayınlamayı planlıyor. Gurman, konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere dayanarak Apple'ın Siri ekibinin yenilenen sesli asistanı iOS 26.4 yazılım güncellemesi kapsamında kullanıma sunmayı hedeflediğini söyledi. Bu sürüm, genellikle mart ayında yayımlanıyor.

Siri2

YENİ SİRİ NELER SUNACAK?

Yenilenen Siri, kullanıcı verileri ve ekran üzerindeki içeriklerle daha derin entegrasyon kurarak, daha bağlamsal ve çok adımlı görevleri yerine getirebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaycuma’da hasta sevki yapan ambulansla otomobil çarpıştıÇaycuma’da hasta sevki yapan ambulansla otomobil çarpıştı
İran'ın nükleer tesisleri: Uydu görüntüleri yayınlandıİran'ın nükleer tesisleri: Uydu görüntüleri yayınlandı

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka Siri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Acun Ilıcalı'nın istifa sebebi ortaya çıktı! Ali Koç öyle bir şey yapmış ki...

Acun Ilıcalı'nın istifa sebebi ortaya çıktı! Ali Koç öyle bir şey yapmış ki...

İsrail sabaha karşı saldırmıştı! İran'dan 'intikam' mesajı

İsrail sabaha karşı saldırmıştı! İran'dan 'intikam' mesajı

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.