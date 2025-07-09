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Bir kişi hayatını kaybetmişti: Düzce'de tehlikeli ağaç kaldırıldı

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde bir ağacın parktaki vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Düzce Belediyesi de kent merkezinde benzer bir olay yaşanmaması için Millet Bahçesi'nde kuruyan ve çürüyen ıhlamur ağacını kaldırdı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti: Düzce'de tehlikeli ağaç kaldırıldı

Millet Bahçesi'nde bulunan ıhlamur ağacında dipten gelen mantar ve içinde çürümeler tespit edilmesi üzerine hazırlık yapan ekipler, ağacı kontrollü şekilde keserek tehlike ihtimalini ortadan kaldırdı.

Yapılan çalışmayı yakından takip eden Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, can ve mal güvenliği açısından riskli bulunan ağaçların kesilmesinin ardından bulunduğu yerlere yeniden fidan dikileceğini açıkladı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti: Düzce de tehlikeli ağaç kaldırıldı 1

KARAR UZMANLARLA ALINDI!

Ihlamur ağacının kontrollü şekilde kaldırılması sırasında açıklamada bulunan Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, büyük ağaçların sıklıkla kontrol edildiğine ve kararların alanında uzman kişilerle alındığına dikkat çekerek: "Yeşil alanlarımızı kontrole devam ediyoruz. Özellikle büyük ağaçlarımızda incelemeleri sıklıkla yapıyoruz. Bunun sebebi de artık hayatî faaliyetlerini ve ekolojik ömürlerini tamamlamaya yakın olmalarından dolayıdır. Daha itinali şekilde onları gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cedidiye Cami avlusunda böyle bir şeye tanık olmuştuk, yerinde incelediğimizde o ağaçta da kovuk ve çürüme olduğunu tespit ettik ve oradaki ağacı kaldırdık. Yerine tekrar uygun bir ağacımızı diktik. Şimdi bugün Millet Bahçesi’ndeyiz, burada gördüğümüz ağaçta da aynı sorunları tespit ettik. İnceleme süreci zaman alıyor, bu ağacı 2 yıldır takip ediyoruz. Belli bir süre geçmesini bekliyoruz. Bu kararı verirken müdürlüğümüzdeki orman ve ziraat mühendisi arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Bu ıhlamur ağacında içten kuruma ve mantar tespit ettik. Kuruma başlamıştı ve giderek ağacın içinde kovuklar meydana gelmiş, mantar da tespit ettiğimizde anlıyoruz ki bu ağacın hayatî faaliyetleri sona ermiştir" dedi.

Bir kişi hayatını kaybetmişti: Düzce de tehlikeli ağaç kaldırıldı 2

"AYNI YERE YENİDEN AĞAÇ DİKİLECEK"

Hastalıklı ağaçların kesimi sonrasında aynı yerde zemin ve alana uygun ağaçlandırma yapılacağını belirten Öztürk, "Geçtiğimiz günlerde komşu ilimizde ağaç dalı düşmesi sonucu üzücü olaylar yaşanmıştı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz de bu tür olayları yaşamak istemiyoruz. Bu uygulamayı kesinlikle yeşil, sağlıklı ağaçlara yapmıyoruz. Uzmanlarımızla birlikte karar veriyoruz. Yine kaldırdığımız ağaçların yerine zemin ve yerine uygun şekilde yeniden ağaç dikiyoruz. Düzce Belediyesi olarak ağaç kesmek bir olay değildir, yeşile önem veriyoruz. Bunun aksi asla düşünülemez" diye konuştu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Millet Bahçesi
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