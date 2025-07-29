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Bir kötü haber de Çankırı'dan! Orman yangını çıktı... Ekipler bölgeye sevk edildi

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Melih Kadir Yılmaz

Son günlerde art arda çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kötü haber Çankırı'dan geldi. Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü sınırlarında Sarıçiçek yaylasında yangın başladığını duyurdu. Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel müdahale ediyor.

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından biri orman yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son açıklamada, son 24 saatte 55 yangının söndürüldüğünü açıklamıştı. Yumaklı ayrıca sadece Bursa'daki yangının devam ettiğini ve müdahalenin sürdüğünü aktarmıştı.

Bir kötü haber de Çankırı dan! Orman yangını çıktı... Ekipler bölgeye sevk edildi 1

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangınların büyük bölümünün kontrol altına alınması herkesi sevindirirken, bir üzücü haber Çankırı'dan geldi. Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü sınırlarında Sarıçiçek yaylasında yangın başladığını duyurdu.

Bir kötü haber de Çankırı dan! Orman yangını çıktı... Ekipler bölgeye sevk edildi 2

Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel müdahale ediyor.

TÜM ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken Çankırı Valiliği bugün yaptığı açıklamada 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu. Kentte orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ateşsiz piknik faaliyetlerine izin verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çankırı orman
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