Bir kötü haber de Çankırı'dan! Orman yangını çıktı... Ekipler bölgeye sevk edildi

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından biri orman yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son açıklamada, son 24 saatte 55 yangının söndürüldüğünü açıklamıştı. Yumaklı ayrıca sadece Bursa'daki yangının devam ettiğini ve müdahalenin sürdüğünü aktarmıştı.
Yangınların büyük bölümünün kontrol altına alınması herkesi sevindirirken, bir üzücü haber Çankırı'dan geldi. Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü sınırlarında Sarıçiçek yaylasında yangın başladığını duyurdu.
Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel müdahale ediyor.
🔥 Çankırı / Yapraklı— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 29, 2025
🚁 7 Helikopter
🚒 26 Arazöz
🚜 4 İş Makinesi
👨🚒 166 Personel
Çankırı'da meydana gelen yangına müdahale ediyoruz.
Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/OYhyJ6Cl6V
Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken Çankırı Valiliği bugün yaptığı açıklamada 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu. Kentte orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ateşsiz piknik faaliyetlerine izin verilecek.
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