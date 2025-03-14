HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

14.03.2025 20:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde korkunç bir olay yaşandı. 80 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Kış 8 bıçak darbesiyle öldürüldü ve evi ateşe verildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Köy Muhtarı İsa Ünal, "Köy halkı olarak tedirginiz. Caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Çorum'da yaşanan olay sonrası köy halkı tedirgin! 82 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için köy camisine gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Eşref Kış, evden duman yükseldiğini fark etti. Eve giren Eşref Kış bir yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı, bir yandan da eşini kurtarmaya çalıştı.

80-YASINDAKI-KADININ-OLDURULDUGU-KOYUN-M_611132_180910

ŞÜPHELİ KAÇARKEN EVİ ATEŞE VERDİ!

Komşular da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hatice Kış'ın aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları çalarak kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin kaçarken evi ateşe verdiği belirlendi.

80-YASINDAKI-KADININ-OLDURULDUGU-KOYUN-M_611130_180910

Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları devam ederken, köyde çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Hatice Kış, bugün Akkise köyünde aile kabristanına defnedildi.

80-YASINDAKI-KADININ-OLDURULDUGU-KOYUN-M_611131_180910

"KÖY HALKI OLARAK TEDİRGİNİZ"

Köy Muhtarı İsa Ünal, "Kolluk kuvvetlerimiz konunun üzerinde çalışıyorlar. Cinayetin de bir an evvel aydınlatılmasını istiyoruz. Evde eşlerimiz, çocuklarımız korkuyor. Köy halkı olarak tedirginiz, caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu!Zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu!
Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak" Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak"
Anahtar Kelimeler:
Çorum köy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Görüşmede ortalık karıştı! Başkan Ahmet Aras yuhalandı, salonu terk etti: Arbede çıktı

Görüşmede ortalık karıştı! Başkan Ahmet Aras yuhalandı, salonu terk etti: Arbede çıktı

Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Eski haliyle karşılaştıran herkesin gözüne aynı detay çarpıyor

Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Eski haliyle karşılaştıran herkesin gözüne aynı detay çarpıyor

Kızamıkta, 27 yıl sonra en yüksek sayı! Avrupa'da alarm

Kızamıkta, 27 yıl sonra en yüksek sayı! Avrupa'da alarm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.