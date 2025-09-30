Bir kuyu faciası da Antalya'da yaşandı! Jeneratör gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ve 1 kişinin de yardım esnasında fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyunun yanında isminin Selahattin olduğu öğrenilen kişiyi baygın buldu. Halat yardımıyla kazılan kuyuya inen ekipler, burada da baygın buldukları Zekeriya T. ve Emirkan K'yi dışarı çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Zekeriya T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 3 saat sonra da Emirkan K. hayatını kaybederken, diğer yaralı kişinin ise tedavisi sürüyor.

DEFİNE İDDİASI

Öte yandan ekiplerce yapılan incelemede kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edildi ve bir jeneratör bulundu. Define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen 3 kişinin, çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendikleri öne sürüldü.

DİYARBAKIR'DA DA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için girdikleri belirtilen 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. (AA)