Bir patlak kapanmadan diğeri açılıyor, Süleymanpaşa’da sular durulmuyor

Su stresi yaşayan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, günlerce onarılmayan su patlaklarına tepki gösterdi.Geçtiğimiz yaz aylarında susuzluk sorunu yaşayan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, son günlerde sokak aralarındaki su patlakları adeta kronik hale geldi.

Geçtiğimiz yaz aylarında susuzluk sorunu yaşayan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, son günlerde sokak aralarındaki su patlakları adeta kronik hale geldi. Hemen hemen her gün onlarca ihbar yapılmasına rağmen, bazı patlakların günlerce onarılmadığı ve suyun boşa aktığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, su patlaklarının ancak basına yansıyınca onarıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bir haftadır bu şekilde. Ne gelen var ne giden. Arıyoruz ama sonuç yok, ancak haber olunca ekip geliyor" diyerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt birimi olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne sitem etti.

Süleymanpaşa genelinde art arda yaşanan su patlakları, hem su israfına hem de yolların çamur deryasına dönüşmesine neden olurken, vatandaşlar kalıcı çözüm talep ediyor.

Bir patlak kapanmadan diğeri açılıyor, Süleymanpaşa'da sular durulmuyor 3

