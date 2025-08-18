HABER

Bir Seçil Erzan vakası daha! CHP'li milletvekili çağrıda bulundu: 'Denetlenmeli'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bazı kamu bankalarında kanuna aykırı işlemler, yolsuzluklar, usulsüzlükler ve sebepsiz zenginleşmeler olduğunu ileri sürerek, bu bankaların denetlenmesi için çağrıda bulundu.

Bir Seçil Erzan vakası daha! CHP'li milletvekili çağrıda bulundu: 'Denetlenmeli'

CHP'li Cevdet Akay, kamu bankalarındaki zarara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Bazı bankalarda hukuksuz işlem yapıldığını belirterek bankaların denetlenmesi çağrısı yaptı. Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu bankalarındaki zararı sürekli dile getirdiğini, ortada ciddi bir kamu zararı olduğunu ancak hiçbir işlem yapılmadığını savundu.

SEÇİL ERZAN VAKASINA BENZER BİR VAKA!

İlgili bütün birimlere gerekenin yapılması için seslendiklerini ifade eden Akay, yaşanan zararlara ilişkin açıklama yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Akay, bazı bankalarda çıkar ilişkileri ağı olduğunu ve bu bankaların yeterince denetlenmediğini ileri sürdü.

Bir kamu bankasının yöneticilerine bazı projelerde ayrımcılık yapıldığını ve öncelik verildiğini iddia eden Akay, bu konunun araştırılması ve yetkililerin konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini savundu.

Akay, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık olarak yargılanan Seçil Erzan vakasına benzer bir vakanın bir kamu bankasında da yaşandığını ileri sürdü.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

