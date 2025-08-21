HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Akılalmaz olayın adresi bu kez Şanlıurfa! Siverek'te haklarında zorla getirilme kararı bulunan iki kuzen adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma aracına bindirildi. Bu sırada kimliği belirsiz kişiler silahla saldırıda bulundu ve iki kuzen yaralandı. Aracın da hasar gördüğü saldırının ardından kaçanlar için operasyon başlatıldı.

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce karıştıkları olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı (44) ile kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar 1

JANDARMA ARACINDA SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı ve kuzeni Necati Sımaklı, jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi. İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar 2

ARAÇ DA HASAR GÖRDÜ

Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar 3

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar 4

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar 5

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar 6Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildiAğrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi
Antalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandıAntalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Adliye jandarma kuzen saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı

Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.