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Bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan... "Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi

Hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in ardından şimdi de İmralı Heyeti’nin bir diğer ismi Pervin Buldan da suikast iddiasıyla gündem oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, "Türkiye başka bir konuyu daha konuşacak." ifadelerini kullanarak, Pervin Buldan'a 11 Nisan tarihinde suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Gazeteci Nuray Başaran'dan ise suikast iddiasına yalanlama geldi.

Bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan... "Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi
Devrim Karadağ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetmesi sonrası Önder'in aracında düzenek bulunduğu ortaya çıkmış, DEM Parti iddiaları doğrularken 'suikast girişimi' iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Önder'le ilgili iddianın ardından şimdi de İmralı Heyeti'ndeki bir diğer isim olan DEM Partili Pervin Buldan suikast iddialarıyla gündem oldu.

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TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından DEM Partili Pervin Buldan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

Yarkadaş, "Yarın Türkiye başka bir konuyu daha konuşacak." diyerek DEM Partili Buldan'a yönelik suikast iddiasını dillendirdi. Yarkadaş, "Pervin Buldan, 11 Nisan'da İtalya'ya gittiğinde aracı başka bir sokağa yönlendiriliyor ve karşıdan gelen bir araç Buldan'ın arabasına çarpıyor." ifadelerini kullandı.

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"DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA OLACAKTIR"

Gazeteci Yarkadaş, çarpıcı iddiasına kaynak olarak ise yurt dışında yaşayan bir gazetecinin X paylaşımını gösterdi. Yarkadaş, suikast iddiasına ilişkin olarak, "Yarın DEM Parti'den açıklama olacaktır." dedi.

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"PERVİN BULDAN'A HERHANGİ BİR SUİKAST SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan Taksim Meydanı programının bir diğer konuğu Gazeteci Nuray Başaran, Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiasına ilişkin, "Güvendiğim bir kaynaktan yeni bir bilgi geldi, Pervin Buldan'a herhangi bir suikast söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Pervin Buldan suikast DEM Parti
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