Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, partisine veda etmişti. 27 Nisan 2024'te Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilmişti.
Gözlerden uzak bir hayat süren Meral Akşener, yeni imajıyla bir düğünde görüntülendi.
Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.
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