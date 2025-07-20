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Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

İYİ Parti kurucusu ve eski lideri Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısız sonucun ardından genel başkanlığı bırakmıştı. Sonrasında Türkiye'de yaşanan kritik süreçte de sessizliğiyle dikkat çeken Akşener bir düğünde yeni imajıyla ortaya çıktı.

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı
Ufuk Dağ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, partisine veda etmişti. 27 Nisan 2024'te Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilmişti.

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı 1

YENİ İMAJIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Gözlerden uzak bir hayat süren Meral Akşener, yeni imajıyla bir düğünde görüntülendi.

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı 2

"LİDERİMLE..."

Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

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Meral Akşener düğün
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