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Bir tanesini yapmak tam 1 gün sürüyor! Bebekleri için anne babalar sıraya girdi

Sivas'ta unutulmaya yüz tutan kaşık oymacılığının son ustalarından Halit Yıldızeli, bebekler için ürettiği kullanışlı ve sağlıklı şimşir kaşıklarla yurt içi ve dışından siparişler alıyor.

Bir tanesini yapmak tam 1 gün sürüyor! Bebekleri için anne babalar sıraya girdi
Gökçen Kökden

Sivas'ta zanaatkarlar çarşısı esnafından Halit Yıldızeli, kaşık oymacılığı zanaatında kendi tasarımları olan şimşir bebek mama kaşığı ile dikkat çekiyor. Şimşir ve zeytin ağacı kullanılan mama kaşıkları sağlıklı bulunduğu için ebeveynler tarafından tercih ediliyor.

Bir tanesini yapmak tam 1 gün sürüyor! Bebekleri için anne babalar sıraya girdi 1

Ergonomik olarak tasarlanan kaşıklar hammaddesi kadar şekilleriyle de dikkat çekiyor. Kaşıklar, yuğuya benzeyen şekli ile annelerin bebeklerine kucağında yemek yedirmesinde kolaylık sağlıyor. Kesme, şekil verme, ve yontma işlemlerinden geçen her bir kaşık bir günde üretilirken hem şehir dışından hem de yurt dışından talep görüyor.

Bir tanesini yapmak tam 1 gün sürüyor! Bebekleri için anne babalar sıraya girdi 2

Halit Yıldızeli şimşir kaşıkların plastik ve metal kaşıklara göre daha sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahşap oymacılığı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek ama ben devam ettirmeye çalışıyorum. İstiyorum ki ahşap kaşık sağlıklı olduğu için herkes kullansın. Özellikle bebeklerin ilk doğumdan itibaren kastro sistemlerinde ki rahatsızlıklar oluşmaması için bir ahşap mama kaşığı yapmaya karar verdik. Kullanışlı bir tasarım yaptık sağ el ve sol elini kullanan anneler için farklı tasarımlar var. Bebek mamaya başlayınca anne, kucağında rahat yemek yedirebilsin diye şimşir ve zeytin ağacından yaptığımız bir ürün. Şu an baya talep var çünkü herkes çocuğunu sağlıklı beslemek istiyor. Başka konularda plastik kullanılıyor ama beslenme konusunda kaşığı sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız kaşıklardan şehir dışı ve yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.

SAĞLIKLI VE EL YAPIMI OLMASI TALEBİ ARTIRDI

Bir tanesini yapmak tam 1 gün sürüyor! Bebekleri için anne babalar sıraya girdi 3

Yıldızeli, kaşığın tasarımı ile annenin kucağındaki bebeğini beslemesini kolaylaştırdığına vurgu yaparak, "Kaşığın özelliği, annenin tutuşuyla bebeğin ağzına doğru eğimli ve böylece rahat yemek yedirebiliyorlar. İkinci olarak şimşir ağacı, doğada tek mikrop, bakteri tutmayan ağaç türü. Bir de zeytin ağacı kullanıyoruz. Zeytin ağacı da kesildikten ve şekil aldıktan sonra hala dokusunda zeytin yağı bulundurduğu için içine su çekme ihtimali en zayıf ağaç. Bütün yemek kaşıklarında bu iki ağaçla çalışıyoruz. Mama kaşığına şu an çok ilgi var bir tanesini yapmak bir günümü alıyor. Bekleyen 7 tane siparişimiz var onları yapıp teslim ettikten sonra tekrar sipariş alıyoruz. Arkası kesilmeden mama kaşığını üretiyorum. Rağbetin nedeni sağlıklı ve el yapımı olması, makine kullanmadan elimle yapıyorum. Kaşığın özelliğini kaybetmemesi için yanmadan el yapımı yapılması lazım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sağlık
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