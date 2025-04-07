Sıra arkadaşları için sınava girmediler! Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vize boykotu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde protestolar başladı. Üniversite öğrencileri de bu protestolara katılarak tepkilerini gösterdiler. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, YTÜ, Ankara Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğrenciler, eylemler düzenledi ve boykot çağrısında bulundu.

SIRA ARKADAŞLARININ HAKLARINI SAVUNDULAR

İstanbul’daki Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri de vize sınavlarını boykot ettiler. Öğrenciler, gözaltılara yönelik tepkilerini göstermek için eylem yaptılar. Sınav salonlarındaki sıralara “Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan sıra arkadaşlarımıza ayrılmıştır” yazılı notlar bıraktılar.

301 ÖĞRENCİ TUTUKLANMIŞTI

Üniversite öğrencilerinin tepkisi, sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde de benzer gösteriler yapıldı. Öğrenciler, gözaltıların kabul edilemez olduğunu ve anayasal hakların savunulması gerektiğini belirttiler. Protestolarda birçok öğrenci gözaltına alınırken, 301 kişi tutuklandı.