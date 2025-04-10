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Tekneler art arda alev aldı! Fethiye'de otel önünde yangın: Ortalık toz duman

Tatil cenneti olarak bilinen Fethiye'de korkutan bir yangın başladı. Bir otelin önündeki iskelede bağlı duran bir teknede alevler yükselip yanındakilere de sıçradı. Yangından etkilenen vatandaşlar da var.

Tekneler art arda alev aldı! Fethiye'de otel önünde yangın: Ortalık toz duman

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 4 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yanan teknenin yanındaki diğer 3 tekneye daha sıçradı.

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KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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2 KİŞİYE OKSİJEN DESTEĞİ

Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı.

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SORUŞTURMA BAŞLADI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fethiye otel tekne
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