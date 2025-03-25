HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bir tepki de Özgür Özel'den geldi: 'O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum'

Bir tepki de Özgür Özel'den geldi: 'O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 01:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepkiler peş peşe gelirken bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Bir tepki de Özgür Özel'den geldi: 'O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum'

İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere peş peşe sert tepkiler geldi. Bakanların tepkileri sonrası bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel, şu ifadeleri kullandı;

"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM.

Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.

Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"

İletişim Başkanı Altun ve Süleyman Soylu'dan peş peşe tepkiler: "Bu aşağılık hareketlerin bedelini ödersiniz" İletişim Başkanı Altun ve Süleyman Soylu'dan peş peşe tepkiler: "Bu aşağılık hareketlerin bedelini ödersiniz"
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İletişim Başkanı Altun ve Süleyman Soylu'dan peş peşe tepkiler: "Bu aşağılık hareketlerin bedelini ödersiniz"İletişim Başkanı Altun ve Süleyman Soylu'dan peş peşe tepkiler: "Bu aşağılık hareketlerin bedelini ödersiniz"
Gelendost Belediye Başkanı gözaltına alındıGelendost Belediye Başkanı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saraçhane'deki iddia gündem oldu! Eylemciler ve polis anlaştı iddiasına yalanlama

Saraçhane'deki iddia gündem oldu! Eylemciler ve polis anlaştı iddiasına yalanlama

CHP lideri Özgür Özel’den Saraçhane’de boykot çağrısı! Espressolab ile başladı…

CHP lideri Özgür Özel’den Saraçhane’de boykot çağrısı! Espressolab ile başladı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonlarla vatandaşımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonlarla vatandaşımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin"

Savaş planlarını yanlışlıkla ona gönderdiler: "Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı"

Savaş planlarını yanlışlıkla ona gönderdiler: "Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı"

Icardi'yi görenler tanıyamıyor! Yeni imajı şaşkınlık yarattı

Icardi'yi görenler tanıyamıyor! Yeni imajı şaşkınlık yarattı

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.