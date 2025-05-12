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Bir yolcu uçakta dehşet saçtı! İstanbul-Londra seferi öncesi kaos çıktı! Pilot: “Polise ihtiyacımız var”

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Londra Stansted'e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait PC-1169 sefer sayılı uçakta hareketli anlar yaşandı. Kalkış öncesi bir yolcu aniden bağırmaya başladı ve kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer yolculara saldırdı. Uçakta yaşanan arbede üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Pilot, hava trafik kontrolüyle irtibata geçerek “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” şeklinde yardım talebinde bulundu. Detaylar haberimizde...

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Londra Stansted uçuşunu yapmaya hazırlanan Pegasus uçağında bir yolcu uçakta bulunan yolculara saldırdı.

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KOLTUĞUNDA BAĞIRMAYA BAŞLADI, YOLCULARA SALDIRDI!

Olay sonrası uçağın pilotunun "Uçakta kavga var polise ihtiyacımız var" şeklindeki konuşması kayıtlara geçti. Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu koltuğunda bağırmaya başladıktan sonra kendisini engellemeye çalışan diğer yolculara saldırdı.

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"UÇAKTA KAVGA VAR POLİSE İHTİYACIMIZ VAR"

Saldırgan yolcu etkisiz hale getirilirken, kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi. Olay üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek "Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var" sözleriyle durumu anlattı.

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SALDIRGAN YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Kuleyle pilot arasındaki konuşmalar kayıtlara geçerken, polis ekipleri saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi 1 saat 23 dakika gecikmeli yapıldı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Pegasus Londra uçak sabiha gokcen havalimani
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