iPhone 18 Pro için erken ipucu: Kılıf ambalajı iPhone 17 Pro uyumluluğunu gösterdi

Bloomberg’den Mark Gurman, X’te yaptığı paylaşımda "OtterBox" isimli kılıf üreticisinin iPhone 18 Pro kılıflarını şimdiden bir mağazada sattığını belirtti. Ancak kılıfların satışa çıkış zamanından daha dikkat çekici olan ayrıntı, ambalaj üzerinde yer alan model uyumluluğu bilgisi oldu.

İKİ MODEL İÇİN ORTAK UYUMLULUK

Ambalaja göre iPhone 18 Pro için hazırlanan kılıflar iPhone 17 Pro’ya da uyuyor. Aynı şekilde iPhone 17 Pro kılıflarının da iPhone 18 Pro ile kullanılabileceği belirtiliyor.

Gurman, ambalajdaki bu ayrıntıyı aktarırken söz konusu ölçü uyumluluğunun doğru olup olmadığı konusunda kendi değerlendirmesini paylaşmadı.

SÖYLENTİLER TASARIMIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNACAĞINA İŞARET EDİYOR

Bununla birlikte daha önce ortaya çıkan söylentiler, iPhone 18 Pro serisinin tasarım açısından büyük ölçüde iPhone 17 Pro modellerini koruyacağına işaret ediyor.

Öte yandan en az iki sızıntı kaynağı, iPhone 18 Pro Max’in selefine kıyasla daha kalın ve daha ağır olabileceğini öne sürdü. Bu değişikliğin nedeninin ise cihazda kullanılacağı iddia edilen daha büyük batarya olduğu belirtiliyor. (Kaynak: MacRumors)